В Коми пьяный водитель врезался в иномарку и пытался сбежать
- 22:30 22 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Очевидцы сообщили о ДТП в селе Зеленец.
Как рассказали очевидцы порталу “Про Город Сыктывкар”, в 18:10 в Зеленце водитель за рулем “Нивы” вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль “Киа”. После случившегося, как сообщили очевидцы события, пьяный водитель и его пассажир пытались сбежать с места ДТП, однако их обоих поймали.
Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Подробности автоаварии уточняются.
Видео с места автомобильной аварии, в котором запечатлели нетрезвого водителя, смотрите в нашем телеграм-канале.