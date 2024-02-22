В Коми пьяный водитель врезался в иномарку и пытался сбежать

Очевидцы сообщили о ДТП в селе Зеленец.

Как рассказали очевидцы порталу “Про Город Сыктывкар”, в 18:10 в Зеленце водитель за рулем “Нивы” вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль “Киа”. После случившегося, как сообщили очевидцы события, пьяный водитель и его пассажир пытались сбежать с места ДТП, однако их обоих поймали.