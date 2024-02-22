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В Коми пьяный водитель врезался в иномарку и пытался сбежать

В Коми пьяный водитель врезался в иномарку и пытался сбежатьФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Очевидцы сообщили о ДТП в селе Зеленец.

Как рассказали очевидцы порталу “Про Город Сыктывкар”, в 18:10 в Зеленце водитель за рулем “Нивы” вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль “Киа”. После случившегося, как сообщили очевидцы события, пьяный водитель и его пассажир пытались сбежать с места ДТП, однако их обоих поймали.

Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Подробности автоаварии уточняются.

Видео с места автомобильной аварии, в котором запечатлели нетрезвого водителя, смотрите в нашем телеграм-канале.

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