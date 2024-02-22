В Сыктывкаре снова начали принимать вторсырье
- 21:00 22 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Совсем скоро в Сыктывкаре возобновят прием вторсырья в пункте “Экоцентр на Чкалова”.
В столице Коми снова начал свою работу новый пункт “Экоцентр на Чкалова”. Запуск состоится 2 марта по субботам с 11:00 до 16:00 по адресу: Чкалова, 50/10, база №18.
Так, в экоцентре начнут прием некоторых видов вторсырья, среди которых: твердый и мягкий пластик разных фракций, макулатура, Тетра пак, одноразовые стаканы из-под кофа, металл, стекло, железо, бахилы.
Для того чтобы подготовить вторсырье к сдаче необходимо первоначально удалить остатки пищи, вымыть и просушить, каждый вид отсортировать отдельно, крышку и горлышко от тетрапака разделить.