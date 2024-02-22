В Сыктывкаре снова начали принимать вторсырье

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Совсем скоро в Сыктывкаре возобновят прием вторсырья в пункте “Экоцентр на Чкалова”.

В столице Коми снова начал свою работу новый пункт “Экоцентр на Чкалова”. Запуск состоится 2 марта по субботам с 11:00 до 16:00 по адресу: Чкалова, 50/10, база №18.