В одном из городов Коми девушка сорвалась с пятого этажа
- 20:00 21 февраля
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- Олег Помидоров
фото из группы информационной программы "День"
Жительницу Ухты госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как рассказали в региональном МВД, 21 февраля из многоэтажного дома в Ухте выпала девушка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
По данным информационной программы “День”, это происшествие случилось в доме по адресу Бушуева, 25 в Ухте. По сообщениям ухтинской программы, пострадавшую в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы. Остальные подробности случившегося уточняются.