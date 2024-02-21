В одном из городов Коми девушка сорвалась с пятого этажа

Как рассказали в региональном МВД, 21 февраля из многоэтажного дома в Ухте выпала девушка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным информационной программы “День”, это происшествие случилось в доме по адресу Бушуева, 25 в Ухте. По сообщениям ухтинской программы, пострадавшую в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы. Остальные подробности случившегося уточняются.