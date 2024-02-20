Стало известно, какой будет погода в Коми 21 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил прогноз погоды на 21 февраля в Коми. Так, 21 февраля на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в северных районах жители увидят небольшой снег. В Прилузском и Койгородской районах и днем на северо-западе республике погода будет преимущественно без осадков.

Местами регион окутает метель. На территории Коми ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в отдельных районах порывами ветер достигнет скорости 15-17 метров в секунду. В районе Воркуты ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем -4…-9 градусов, а ночью при прояснении опустится до -15.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода и снег. Ночью метель. Ветер юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду, ночью порывами до 14 метров в секунду. Температура в столице Коми ночью -7…-9, а днем -4…-6 градусов.