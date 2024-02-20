Гадалка из Ростова обманывала жителей Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Зампрокурора Коми утвердил обвинение в отношение 44-летней жительницы Ростовской области. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину. Выяснилось, что в начале 2023 года жительница Ростовской области разместила в интернете объявление об оказании оккультных услуг. Этими услугами решили воспользоваться двое граждан, среди которых были и жители Ухты. Женщина пообещала своим клиентам снять порчу. Для осуществления оккультной услуги, она попросила перевести 110 тысяч рублей.

Затем, женщина начала убеждать клиентку из Ухты в необходимости перевода дополнительной суммы для привлечения к обряду снятия порчи монахов, однако ухтинка решила обратиться в полицию.