Гадалка из Ростова обманывала жителей Коми
- 22:30 20 февраля
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- Олег Помидоров
Зампрокурора Коми утвердил обвинение в отношение 44-летней жительницы Ростовской области. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
Выяснилось, что в начале 2023 года жительница Ростовской области разместила в интернете объявление об оказании оккультных услуг. Этими услугами решили воспользоваться двое граждан, среди которых были и жители Ухты. Женщина пообещала своим клиентам снять порчу. Для осуществления оккультной услуги, она попросила перевести 110 тысяч рублей.
Затем, женщина начала убеждать клиентку из Ухты в необходимости перевода дополнительной суммы для привлечения к обряду снятия порчи монахов, однако ухтинка решила обратиться в полицию.
В ходе следствия женщина признала свою вину и возместила деньги потерпевшим. Теперь ей грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы.