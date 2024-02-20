В Коми двух жителей из Воронежа обвиняют в сбыте наркотиков
- 21:30 20 февраля
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- Олег Помидоров
Прокуратура Республики Коми утвердила обвинение в отношении двух жителей Воронежской области. Их обвиняют в сбыте наркотических средств.
Следствие считает, что два жителя Воронежской области с марта по июнь 2023 года в составе организованной преступной группы незаконно сбывали запрещенные вещества. Мужчины выступали в роли курьеров.
В конце июня 2023 года в Московской области они получили три килограмма мефедрона, который затем перевезли в Коми для передачи сообщникам, для последующего сбыта. Выполнить свой преступный умысел они не успели, так как были задержаны оперативниками. Позднее выяснилось, что один из задержанных мужчин причастен к легализации свыше 800 тысяч рублей преступным путем.
Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд.