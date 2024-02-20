В Коми двух жителей из Воронежа обвиняют в сбыте наркотиков

Следствие считает, что два жителя Воронежской области с марта по июнь 2023 года в составе организованной преступной группы незаконно сбывали запрещенные вещества. Мужчины выступали в роли курьеров.

В конце июня 2023 года в Московской области они получили три килограмма мефедрона, который затем перевезли в Коми для передачи сообщникам, для последующего сбыта. Выполнить свой преступный умысел они не успели, так как были задержаны оперативниками. Позднее выяснилось, что один из задержанных мужчин причастен к легализации свыше 800 тысяч рублей преступным путем.