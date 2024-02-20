Жителя Коми арестовали на 10 суток за долг по алиментам в размере более миллиона рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали пресс-служба регионального ФССП, в Ухте приставы разыскали неплательщика алиментов из Ухты и приговорили к административному аресту. Выяснилось, что житель Ухты 1984 года рождения, который долго не выплачивал алименты на содержание дочери, был объявлен в исполнительный розыск. Судебный пристав смог установить круг знакомых должника, после чего один из них рассказал, где проживает нерадивый отец.

Спустя несколько дней розыскных мероприятий, должник был задержан во время выхода из дома на неофициальную работу, после чего был направлен в ухтинское отделение судебных приставов.