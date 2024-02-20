Распространителя наркотиков из Коми лишили свободы
- 18:30 20 февраля
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- Олег Помидоров
Мужчину из Жешарта лишили свободы на 12 лет за распространение запрещенных веществ.
Суд установил, что в мае 2023 года житель Жешарта начал работать “закладчиком” в составе организованной группы, которая занималась сбытом запрещенных веществ через интернет. Для работы мужчина прошел обучение по соблюдению мер предосторожности при перемещении с наркотиками по населенным пунктам, а также о способах их упаковки и размещения в тайниках.
В июле и августе 2023 года неизвестные разместили на территории Эжвинского района Сыктывкара, села Зеленец в Сыктывдинском районе, поселка Жешарт Усть-Вымского района четыре тайника с расфасованными наркотическими веществами. Вещества из тайников подсудимый мужчина забрал и перевозил на своем автотранспорте в Усть-Вымский район. Уже там, он хранил наркотики в своем дачном доме и в гараже.
Также, 9 августа 2023 года неизвестные расположили в селе Зеленец тайник с запрещенным веществом. Оттуда, подсудимый забрал их и направился в сторону Жешарта, однако по пути он был установлен сотрудниками регионального ФСБ. В ходе обыска из машины изъяли наркотическое средство. Остальные наркотики были изъяты у мужчины в его дачном доме и гараже.
По итогу мужчина совершил пять уголовных преступлений. За первые четыре он получил восемь лет лишения свободы по каждому эпизоду. За последнее преступление мужчина получил девять лет лишения свободы. Путем частичного сложения приговоров, подсудимого приговорили к 12 годам лишения в колонии строгого режима и к штрафу в размере 250 тысяч рублей.