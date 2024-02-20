Распространителя наркотиков из Коми лишили свободы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчину из Жешарта лишили свободы на 12 лет за распространение запрещенных веществ. Суд установил, что в мае 2023 года житель Жешарта начал работать “закладчиком” в составе организованной группы, которая занималась сбытом запрещенных веществ через интернет. Для работы мужчина прошел обучение по соблюдению мер предосторожности при перемещении с наркотиками по населенным пунктам, а также о способах их упаковки и размещения в тайниках.

В июле и августе 2023 года неизвестные разместили на территории Эжвинского района Сыктывкара, села Зеленец в Сыктывдинском районе, поселка Жешарт Усть-Вымского района четыре тайника с расфасованными наркотическими веществами. Вещества из тайников подсудимый мужчина забрал и перевозил на своем автотранспорте в Усть-Вымский район. Уже там, он хранил наркотики в своем дачном доме и в гараже.

Также, 9 августа 2023 года неизвестные расположили в селе Зеленец тайник с запрещенным веществом. Оттуда, подсудимый забрал их и направился в сторону Жешарта, однако по пути он был установлен сотрудниками регионального ФСБ. В ходе обыска из машины изъяли наркотическое средство. Остальные наркотики были изъяты у мужчины в его дачном доме и гараже.