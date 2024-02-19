Пенсионер из Коми отсудил у знакомого займ с процентами

Житель Усть-Кулома дал своему знакомому 200 тысяч рублей под расписку с условием, что мужчина вернет через месяц 280 тысяч рублей. Однако возвращать деньги пришлось через суд.

В июле 2023 года знакомый взял у пенсионера под расписку долг в 200 тысяч рублей. В срок до 31 августа мужчина должен был вернуть 280 тысяч, но не сделал этого. После этого пенсионер обратился в суд с иском к знакомому из-за долга по договору займа в размере 280 тысяч рублей, а также ради взыскания процентов за пользование деньгами.