Пенсионер из Коми отсудил у знакомого займ с процентами
- 22:30 19 февраля
- 0+
- Олег Помидоров
Житель Усть-Кулома дал своему знакомому 200 тысяч рублей под расписку с условием, что мужчина вернет через месяц 280 тысяч рублей. Однако возвращать деньги пришлось через суд.
В июле 2023 года знакомый взял у пенсионера под расписку долг в 200 тысяч рублей. В срок до 31 августа мужчина должен был вернуть 280 тысяч, но не сделал этого. После этого пенсионер обратился в суд с иском к знакомому из-за долга по договору займа в размере 280 тысяч рублей, а также ради взыскания процентов за пользование деньгами.
В суде, благодаря расписке, удалось подтвердить факт передачи денег от истца к ответчику. По итогу суд принял решение истца. По договору займа с ответчика взыскали 280 тысяч рублей, проценты за пользование деньгами в размере 18 373,53 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере шести тысяч рублей.