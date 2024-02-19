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В Коми спасатели всю ночь искали обмороженных наркоманов в лесу

В Коми спасатели всю ночь искали обмороженных наркоманов в лесуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Усинский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС сообщил о том, что в ночь на 19 февраля профессионалы выезжали на поиски двоих потерявшихся мужчин.

Позднее стало известно, что на дачах в районе водозабора на реке Уса, двое молодых парней 2002 года рождения ушли в лес для поиска закладки наркотиков. В определенный момент они поняли, что заблудились. Пока молодые люди пытались найти дорогу домой, один из мужчин обморозил руки. После этого они решились позвонить спасателям.

На место происшествия выехал спасательный отряд, а к пяти часам утра сотрудники “Спас-Коми” обнаружили потерявшихся молодых людей и эвакуировали их на снегоходе к автомобильной дороге. Там их уже ожидала полиция и скорая помощь.
 

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