В Коми спасатели всю ночь искали обмороженных наркоманов в лесу

Усинский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС сообщил о том, что в ночь на 19 февраля профессионалы выезжали на поиски двоих потерявшихся мужчин.

Позднее стало известно, что на дачах в районе водозабора на реке Уса, двое молодых парней 2002 года рождения ушли в лес для поиска закладки наркотиков. В определенный момент они поняли, что заблудились. Пока молодые люди пытались найти дорогу домой, один из мужчин обморозил руки. После этого они решились позвонить спасателям.