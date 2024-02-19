В Коми спасатели всю ночь искали обмороженных наркоманов в лесу
- 23:00 19 февраля
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Усинский аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС сообщил о том, что в ночь на 19 февраля профессионалы выезжали на поиски двоих потерявшихся мужчин.
Позднее стало известно, что на дачах в районе водозабора на реке Уса, двое молодых парней 2002 года рождения ушли в лес для поиска закладки наркотиков. В определенный момент они поняли, что заблудились. Пока молодые люди пытались найти дорогу домой, один из мужчин обморозил руки. После этого они решились позвонить спасателям.
На место происшествия выехал спасательный отряд, а к пяти часам утра сотрудники “Спас-Коми” обнаружили потерявшихся молодых людей и эвакуировали их на снегоходе к автомобильной дороге. Там их уже ожидала полиция и скорая помощь.