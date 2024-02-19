Синоптики сообщили, какой будет погода в Сыктывкаре 20 февраля

Как рассказали в региональном ЦГМС, 20 февраля республику накроет облачная погода с прояснениями.

Так, в северных районах региона можно ожидать небольшой, местами умеренный снег. В южных районах Коми жители увидят небольшой снег. Ветер юго-западный скоростью 7-12 метров в секунду, а в северных районах местами порывами 15-18 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается ветер скоростью 9-14 метров в секунду, порывами до 18-22 метров в секунду, а также метель.