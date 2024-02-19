Синоптики сообщили, какой будет погода в Сыктывкаре 20 февраля
- 22:00 19 февраля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в региональном ЦГМС, 20 февраля республику накроет облачная погода с прояснениями.
Так, в северных районах региона можно ожидать небольшой, местами умеренный снег. В южных районах Коми жители увидят небольшой снег. Ветер юго-западный скоростью 7-12 метров в секунду, а в северных районах местами порывами 15-18 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается ветер скоростью 9-14 метров в секунду, порывами до 18-22 метров в секунду, а также метель.
Температура в республике ночью -8…-13, а днем -3…-8 градусов.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью жители столицы Коми заметят небольшой снег, а днем погода не принесет существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -9…-11, а днем -4…-6 градусов.