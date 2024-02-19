Мошенники похитили у жителей Коми более 27 миллионов рублей на прошлой неделе
- 20:00 19 февраля
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- Олег Помидоров
В региональном МВД сообщили, что за прошедшие семь дней мошенники похитили у жителей региона более 27 миллионов рублей.
Один из случаев мошенничества произошел в Заполярье. Там, одному из местных жителей позвонил якобы представитель оператор сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора обслуживания, иначе – абонента могли заблокировать. В ходе диалога, мошенник сказал, что мужчине необходимо перевести оформить кредит и перечислить всю сумму на “безопасный” счет, так как у него якобы зафиксировали несанкционированные списания. По итогу, воркутинец 1977 года рождения отправил мошенникам 5,3 миллиона рублей.
В похожей ситуации оказалась библиотекарь из Усинска. По просьбе аферистов, женщина 1958 года перевела им около 890 тысячи рублей для, якобы, обеспечения безопасности собственных средств.
Еще одна история произошла в Воркуте. Местный фельдшер решил проверить свои силы на покупке ценных бумаг. Под руководством мошенника, мужчина 1996 года рождения создал личный аккаунт на сайте, куда переводил свои средства. За все время таких перевод, мужчина отправил около трех миллионов рублей.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.