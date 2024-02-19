Мошенники похитили у жителей Коми более 27 миллионов рублей на прошлой неделе

В региональном МВД сообщили, что за прошедшие семь дней мошенники похитили у жителей региона более 27 миллионов рублей.

Один из случаев мошенничества произошел в Заполярье. Там, одному из местных жителей позвонил якобы представитель оператор сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора обслуживания, иначе – абонента могли заблокировать. В ходе диалога, мошенник сказал, что мужчине необходимо перевести оформить кредит и перечислить всю сумму на “безопасный” счет, так как у него якобы зафиксировали несанкционированные списания. По итогу, воркутинец 1977 года рождения отправил мошенникам 5,3 миллиона рублей.