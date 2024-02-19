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Сыктывкарца отправили в колонию за запугивание потерпевшей по уголовному делу

Сыктывкарца отправили в колонию за запугивание потерпевшей по уголовному делуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в незаконном проникновении в жилье и в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний, с применением насилия.

Суд установил, что 21 июня 2023 года сыктывкарец выломал балконное стекло и проник к соседке, которая в тот момент была потерпевшей по уголовному делу, находившемуся в то время на рассмотрении суда.

Мужчина стал требовать от владельца квартиры, чтобы она не давала против него показания и сообщила суду заведомо ложные сведения о примирении между ними. При этом он угрожал женщине, что сломает ей нос, пробьет голову и выбьет зубы. На отказы выполнить требования, мужчина начал наносить ей удары руками и ногами.

Сыктывкарца приговорили к 3,1 годам лишения свободы в колонии общего режима.
 

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