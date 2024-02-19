Сыктывкарца отправили в колонию за запугивание потерпевшей по уголовному делу

Сыктывкарский горсуд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в незаконном проникновении в жилье и в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний, с применением насилия.

Суд установил, что 21 июня 2023 года сыктывкарец выломал балконное стекло и проник к соседке, которая в тот момент была потерпевшей по уголовному делу, находившемуся в то время на рассмотрении суда.