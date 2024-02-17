Уже на следующей неделе у представителей этого знака Зодиака начнется белая полоса в жизни

Астрологи советуют представителям этого знака зодиака избавиться от всего старого: от старого хлама, от старых и уже не приносящих никакой радости отношений. В общем, всему старому пора на помойку! Так, по словам астрологов, освободится место для чего-то нового и ранее неизведанного и весы смогут почувствовать облегчение. Вместе с облегчением наступит и белая полоса в жизни: дела пойдут в гору, появятся новые полезные знакомства и новые финансовые возможности.