Уже на следующей неделе у представителей этого знака Зодиака начнется белая полоса в жизни
- 17 февраля 21:20
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- Служба новостей
Астрологи рассказали, у кого из знаков Зодиака уже на следующей неделе начнется белая полоса в жизни.
Этим знаком зодиака оказались Весы.
Астрологи советуют представителям этого знака зодиака избавиться от всего старого: от старого хлама, от старых и уже не приносящих никакой радости отношений. В общем, всему старому пора на помойку! Так, по словам астрологов, освободится место для чего-то нового и ранее неизведанного и весы смогут почувствовать облегчение. Вместе с облегчением наступит и белая полоса в жизни: дела пойдут в гору, появятся новые полезные знакомства и новые финансовые возможности.