С 16 февраля в Сыктывкаре начнет теплеть

Коми ЦГМС дали свой прогноз на 16 февраля.

Как рассказали в региональном ЦГМС, завтра в республике ожидается переменная облачность. Ночью погода преимущественно без осадков, а местами жители Коми могут ожидать небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью -25…-30, а при прояснении -32…-37. Днем средняя температура в регионе будет в районе -15…-20 градусов. Местами в восточных районах республики температура опустится до -23…-28.