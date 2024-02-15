Пенсионера из Коми осудили за съезд в кювет

Фото ГИБДД по Коми

В дорожно-транспортном происшествии пострадала его супруга и внучка. 67-летнего жителя Сыктывкара признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд установил, что 4 июня 2023 года мужчина ехал на “Ладе” из Котласа в сторону столицы Коми. Перед селом Куратова в Сысольском районе, водитель нарушил правила дорожного движения и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

Из-за автомобильной аварии две пассажирки – его супруга и совершеннолетняя внучка получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.