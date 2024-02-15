В Коми молодую многодетную мать осудили за управления автомобилем в нетрезвом состоянии

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сысольский районный суд наказал 26-летнюю многодетную мать за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба судов Коми сообщила, что 14 октября 2023 года жительницу Койгородского района остановили в селе Грива сотрудники Госавтоинспекции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом оказалось, что ранее многодетная мать уже была осуждена по этой же статье. В прошлый раз ей назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также ей запретили управлять транспортным средством на два года.

В суде женщина признала свою вину. Дело было рассмотрено в особом порядке.

С учетом всех обстоятельств, а также наличия трех несовершеннолетних детей, суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем сроком на 3,9 года.