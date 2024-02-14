Жительница Коми выслушала приговор за убийство мужчины, который громко говорил

Гость подсудимой слишком громко разговаривал по мобильнику, из-за чего она решила убить его.

Суд установил, что в августе 2023 года женщина, находясь у себя дома, поссорилась со своим знакомым, которого ранее она пустила к себе пожить. Женщина высказала ему свои претензии относительно громкого разговора по телефону. Далее, в ходе конфликта, она взяла нож и ударила мужчину в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.