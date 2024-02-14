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Жительница Коми выслушала приговор за убийство мужчины, который громко говорил

Жительница Коми выслушала приговор за убийство мужчины, который громко говорилФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Гость подсудимой слишком громко разговаривал по мобильнику, из-за чего она решила убить его.

Суд установил, что в августе 2023 года женщина, находясь у себя дома, поссорилась со своим знакомым, которого ранее она пустила к себе пожить. Женщина высказала ему свои претензии относительно громкого разговора по телефону. Далее, в ходе конфликта, она взяла нож и ударила мужчину в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Женщина признала свою вину в преступлении. Также выяснилось, что ранее она была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть потерпевшего. С момента последнего освобождения из колонии не прошло и года.

Сосногорский городской суд приговорил женщину к 9,6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
 

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