Жительница Коми выслушала приговор за убийство мужчины, который громко говорил
- 22:00 14 февраля
- 16+
- Олег Помидоров
Гость подсудимой слишком громко разговаривал по мобильнику, из-за чего она решила убить его.
Суд установил, что в августе 2023 года женщина, находясь у себя дома, поссорилась со своим знакомым, которого ранее она пустила к себе пожить. Женщина высказала ему свои претензии относительно громкого разговора по телефону. Далее, в ходе конфликта, она взяла нож и ударила мужчину в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Женщина признала свою вину в преступлении. Также выяснилось, что ранее она была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть потерпевшего. С момента последнего освобождения из колонии не прошло и года.
Сосногорский городской суд приговорил женщину к 9,6 годам лишения свободы в колонии общего режима.