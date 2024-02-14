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В некоторых квартирах Сыктывкара пропало отопление

В некоторых квартирах Сыктывкара пропало отоплениефото очевидца из социальных сетей

Однако давление в трубах уже восстановлено.

Вечером 14 февраля жители Эжвинского района Сыктывкара начали сообщать в социальных сетях о том, что у них дома пропало отопление. Основные жалобы поступили от жителей третьего микрорайона в Эжве. После появления информации, эжвинский Жилкомхоз сообщил, что причиной отсутствия отопления в квартирах жителей третьего микрорайона стала разгерметизация запорной арматуры диаметром 50 миллиметров. Из-за этого в воздухе возникло парение в районе железнодорожного переезда по улице Лесной. Для определения объема работ, коммунальщикам пришлось снизить давление и провести обследование.

К 20 часам вечера давление в трубах было восстановлено. Ближайший ремонт участка запланирован на то время, когда будет потепление. Сейчас из-за низких температур в городе ремонтные работы перенесены.
 

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