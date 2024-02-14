Житель Коми, который сбил пенсионерку, попал под суд

В отношении жителя Коми возбудили уголовное дело, за то что он сбил на автомобиле пенсионерку.

Как рассказали в МВД по Коми, 14 февраля было возбуждено уголовное дело в адрес местного жителя 1986 года рождения. Мужчину обвиняют в том, что он управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью.