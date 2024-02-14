Житель Коми, который сбил пенсионерку, попал под суд
- 20:00 14 февраля
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- Олег Помидоров
В отношении жителя Коми возбудили уголовное дело, за то что он сбил на автомобиле пенсионерку.
Как рассказали в МВД по Коми, 14 февраля было возбуждено уголовное дело в адрес местного жителя 1986 года рождения. Мужчину обвиняют в том, что он управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью.
По сообщению ГИБДД по Коми, 23 декабря в районе 11 часов дня, мужчина ехал за рулем автомобиля “Хендай” в поселке Казлук в Усть-Вымском районе. Напротив одного из домов, водитель транспорта сбил 75-летнюю женщину после чего скрылся с места аварии.
Пострадавшая получила переломы плечевой кости правой руки и лопатки справа, однако ее не госпитализировали.
Водитель управляет транспортом с 2009 года. В течение года его более 20 раз привлекали к административной ответственности. В ноябре 2023 года мужчину лишили водительских прав, так как он не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
После судебно-медицинской экспертизы было установлено, что женщина из-за аварии получила тяжкий вред здоровью. Сейчас ведется следствие.