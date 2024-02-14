В сыктывкарском многоквартирном доме произошел пожар

фото МЧС по Коми

14 февраля в сыктывкарском микрорайоне Чит произошло возгорание одной из квартир. Первые кадры с места происшествия начали появляться в интернете в районе 17 часов вечера. Возгорание произошло в трехэтажном многоквартирном доме.

Как сообщили в МЧС по Коми порталу “Про Город Сыктывкар” пожар произошел по адресу: улица 65 лет Победы, 27. В 17:00 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. Уже через 15 минут спасатели ликвидировали открытое горение.