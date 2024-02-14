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Все по закону: ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории

Все по закону: ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории

Ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории. Пока этой касается ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и граждан, приравненных к ним и некоторых других регионов РФ.

Эти льготы включают бесплатный отдых в санаториях раз в три года и возможность получения услуг по оздоровлению в социальных учреждениях региона для неработающих ветеранов труда (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет).

Кроме того, ветеранам труда предоставляются следующие компенсации:

  • 50% компенсация расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг.
  • Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
  • 100% компенсация расходов на междугородный проезд пассажирским автомобильным (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом один раз в год в пределах Российской Федерации.

Оформление и порядок предоставления этих льгот и компенсаций регулируется уполномоченным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, передает ngnovoros.ru.

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