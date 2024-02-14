Все по закону: ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории

Ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории. Пока этой касается ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и граждан, приравненных к ним и некоторых других регионов РФ.



Эти льготы включают бесплатный отдых в санаториях раз в три года и возможность получения услуг по оздоровлению в социальных учреждениях региона для неработающих ветеранов труда (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет).

Кроме того, ветеранам труда предоставляются следующие компенсации: