Все по закону: ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории
- 13:30 14 февраля
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- Служба новостей
Ветераны труда раз в три года могут бесплатно отдыхать в санатории. Пока этой касается ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и граждан, приравненных к ним и некоторых других регионов РФ.
Эти льготы включают бесплатный отдых в санаториях раз в три года и возможность получения услуг по оздоровлению в социальных учреждениях региона для неработающих ветеранов труда (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет).
Кроме того, ветеранам труда предоставляются следующие компенсации:
- 50% компенсация расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг.
- Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
- 100% компенсация расходов на междугородный проезд пассажирским автомобильным (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом один раз в год в пределах Российской Федерации.
Оформление и порядок предоставления этих льгот и компенсаций регулируется уполномоченным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, передает ngnovoros.ru.