В центре Сыктывкара произошло крупное ДТП
- 20:00 13 февраля
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- Олег Помидоров
Стопкадр из видео "Про Город Сыктывкар"
13 февраля в столице Коми произошло крупная массовая авария с участием нескольких автомобилей.
Как сообщили очевидцы события, столкновение произошло в Сыктывкаре на улице Советская недалеко от Национальной библиотеки. Судя по кадрам, повреждения получили три автомобиля. Сейчас на месте аварии работают спасательные службы и ГИБДД.
Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, в ДТП оказались четыре транспортных средства. В результате столкновения оказался один пострадавший.
Очевидцы с места происшествия сообщают, что движение на этом участке дороги до сих пор не восстановлено.