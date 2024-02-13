В центре Сыктывкара произошло крупное ДТП

Стопкадр из видео "Про Город Сыктывкар"

13 февраля в столице Коми произошло крупная массовая авария с участием нескольких автомобилей. Как сообщили очевидцы события, столкновение произошло в Сыктывкаре на улице Советская недалеко от Национальной библиотеки. Судя по кадрам, повреждения получили три автомобиля. Сейчас на месте аварии работают спасательные службы и ГИБДД.

Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, в ДТП оказались четыре транспортных средства. В результате столкновения оказался один пострадавший.