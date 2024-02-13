Житель Коми не захотел работать медиком и теперь он должен учебному заведению полмиллиона рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд удовлетворил требования высшего учебного заведения о взыскании штрафа с бывшего студента из-за договора о целевом обучении. Как рассказали в пресс-службе суда, СГМУ имени И.И.Мечникова Минздрава России подал иск на бывшего студента и потребовал взыскать с него 597814,38 рублей, а также судебные расходы.

Выяснилось, что в 2019 году между Ухтинской горбольницей №1 и студентом из Ухты был заключен договор о целевом обучении по программам ординатуры. Ухтинец обязался поступить на целевое обучение на образовательную программу по специальности “Неврология“ на очную форму обучения в вышеуказанный ВУЗ. После обучения, студент обязан был пойти на работу в ухтинскую больницу.

Однако после окончания обучения бывший студент не приступил к своей деятельности. Из-за этого ВУЗ предъявил требование о взыскании штрафа.

Суд принял решение удовлетворить требования в полном объеме.