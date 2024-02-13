В Сыктывкаре начались собрания по обсуждению народных проектов

Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила, в столице Коми состоялось три собрания в рамках реализации первого этапа проекта “Народный бюджет”.

Так, на обсуждение жителей Сыктывкара вынесли пять проектов в сфере образования. Из них три были поддержаны участниками собрания, а именно: ремонт актового зала сыктывкарской школы №24, оснащение физкультурным оборудованием для организации занятий с воспитанниками на улице в детском саду №107 и обустройство беговой дорожки на территории школы №35 для занятий в рамках ГТО.

