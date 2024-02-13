Певец Сергей Лазарев пожалел о том, что выставил видео с диско-бабушкой

Скриншот из видео / Телеграм-канал Сергея Лазарева

11 февраля в соцсетях набрало популярность видео с сольного концерта Сергея Лазарева в городе Сыктывкаре. Центральной фигурой видео стала 65-летняя Лидия Витальевна Уляшева, получившая прозвище «диско-бабушка». Пожилая женщина была замечена в первых рядах и приковывала внимание как фанатов певца, так и самого Лазарева, который назвал ее главной звездочкой концерта. История диско-бабушки вышла за пределы социальных сетей и привлекла внимание средств массовой информации.

Несколько телеканалов сняли сюжеты о ней, но, по словам Сергея Лазарева, реальной помощи Лидии Витальевне не было предоставлено. Многие показывали свою заинтересованность в оказании помощи ради хайпа и привлечения внимания, но, как оказалось, таких людей волновали лишь собственные рейтинги и популярность.

После того, как Лазарев узнал об ужасных условиях проживания «диско-бабушки», в которых она не имела доступа к элементарным удобствам, таким как ванная, плита, холодильник и телевизор, он пообещал найти и снять для нее нормальную квартиру. Однако певец был встревожен масштабами внимания, которое привлекла к себе Лидия Витальевна.

Лазарев опасался, что наживающиеся на ее популярности люди могут использовать ее в своих интересах или обмануть. Он раскритиковал намерения некоторых лиц организовать счета для помощи «диско-бабушке», считая, что такие действия могут быть мошенническими. Он также обратил внимание на особенности личности Лидии Витальевны, которые многие игнорируют, стремясь использовать ее для собственной выгоды.

Певец выразил сожаление, что опубликовал видео с концерта, не зная о ситуации Лидии Витальевны. Он обеспокоен тем, что неконтролируемая популярность диско-бабушки может стать мишенью для недоброжелателей и привести к негативным последствиям.