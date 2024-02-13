Жительница Сыктывкара попала в больницу с переломом после наезда "Лады"

12 февраля в сыктывкарской больнице оказалась женщина 1969 года рождения. Причиной госпитализации горожанки стал мужчина, который ехал на автомобиле Lada Priora по улице Кутузова. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

ДТП произошло в 09:37 утра, когда женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома 13. По сообщению ГИБДД, мужчина 1973 года рождения не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.