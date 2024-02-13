Не работающих пенсионеров с 14 февраля ждет большой крупный сюрприз

С 14 февраля пожилым людям стало доступно подать заявление на получение компенсации для газификации своего жилья. Ранее эта компенсация предоставлялась только определенным категориям льготников, но теперь она доступна даже обычным пенсионерам. Некоторые регионы, такие как Якутия, уже начали предоставлять эту возможность пожилым людям.

Чтобы получить финансовую поддержку для газификации, пенсионеру необходимо не иметь других источников дохода, кроме пенсии, и проживать в квартире или доме в одиночку или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход человека, претендующего на компенсацию, не должен превышать 45 тысяч рублей. Заявление на получение помощи можно подать с 14 февраля.