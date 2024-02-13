В Коми вернулись аномальные морозы

В Коми продолжает холодать, сообщили в региональном ЦГМС. Так, сегодня, 13 февраля, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах ожидаются морозы до -40С.

В целом в этот день на территории республики ожидается переменная облачность. Небольшой снег выпадет лишь в определенных южных районах, на северо-востоке преимущественно осадков не ожидается. Прохладный ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, на юге региона обратная ситуация - здесь ветер юго-восточный с переходом на северный. Его скорость также 5-10 метров в секунду.