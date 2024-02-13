В Коми вернулись аномальные морозы
- 08:15 13 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми продолжает холодать, сообщили в региональном ЦГМС. Так, сегодня, 13 февраля, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах ожидаются морозы до -40С.
В целом в этот день на территории республики ожидается переменная облачность. Небольшой снег выпадет лишь в определенных южных районах, на северо-востоке преимущественно осадков не ожидается. Прохладный ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, на юге региона обратная ситуация - здесь ветер юго-восточный с переходом на северный. Его скорость также 5-10 метров в секунду.
На севере Коми ночью морозы достигнут отметки -35...-40С, местами -26..-31С. Днем температура поднимется до -23...-28С. В южной части Коми ночью и днем подморозит до -14...-19С, при этом ночью при прояснении ожидается -26С.
В столице сегодня переменная облачность. Здесь также продолжает холодать. Сегодня температура опустится еще на несколько градусов. Так, ночью столбик термометра остановится на отметке -19..-24С, днем чуть теплее - около -16..-18С. Синоптики также обещают небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северный, его скорость порядка 5-10 метров в секунду.