Сразу в нескольких районах Коми объявлен актированный день
- 07:00 13 февраля
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- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Стало известно, где в Коми объявили актированный день сегодня, 13 февраля. Занятия отменили сразу в нескольких районах.
Так, в я Княжпогостском районе на внеплановый выходной сегодня отправили учащихся 1-4 классов.
В Печоре актировка распространилась на 1-11 классы.
В Воркуте дома сегодня останутся учащиеся 1-5 классов.
Напомним, на этой неделе в Коми вернулись аномальные морозы. Уже сегодня в некоторых уголках республики температура воздуха опустится до -40С. Ситуацию усугубит ветер северной четверти, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду. Даже на юге региона продолжают держаться 20-градусов морозы. При этом, по информации синоптиков, такая погода продлится до конца недели.