Сразу в нескольких районах Коми объявлен актированный день

Так, в я Княжпогостском районе на внеплановый выходной сегодня отправили учащихся 1-4 классов.

Стало известно, где в Коми объявили актированный день сегодня, 13 февраля. Занятия отменили сразу в нескольких районах.

Напомним, на этой неделе в Коми вернулись аномальные морозы. Уже сегодня в некоторых уголках республики температура воздуха опустится до -40С. Ситуацию усугубит ветер северной четверти, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду. Даже на юге региона продолжают держаться 20-градусов морозы. При этом, по информации синоптиков, такая погода продлится до конца недели.