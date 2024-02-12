Синоптики рассказали, какой будет погода в Сыктывкаре 13 февраля
- 23:00 12 февраля
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- Олег Помидоров
Коми ЦГМС составил свой прогноз погоды по республике на завтра.
Так, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, а в отдельных южных районах умеренный снег. На северо-востоке – преимущественно без осадков. Днем в южных районах республики ожидается небольшой снег, а в северных районах погода не принесет осадков.
Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, ночью на юге ожидается южный, юго-восточный ветер с переходом на северный скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура ночью на севере Коми -35…-40, местами -26…-31, а днем -23…-28. В южный районах ночью и днем температура будет держаться на отметках -14…-19 градусов. Ночью температура опуститься при прояснении до -26.
13 февраля сыктывкарцы могут ожидать переменную облачность и небольшой снег. Ветер будет южным, юго-восточным с переходом на северный скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью -19…-21, а днем она чуть поднимется до -16…-18 градусов.