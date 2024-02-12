Синоптики рассказали, какой будет погода в Сыктывкаре 13 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Коми ЦГМС составил свой прогноз погоды по республике на завтра. Так, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, а в отдельных южных районах умеренный снег. На северо-востоке – преимущественно без осадков. Днем в южных районах республики ожидается небольшой снег, а в северных районах погода не принесет осадков.

Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, ночью на юге ожидается южный, юго-восточный ветер с переходом на северный скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью на севере Коми -35…-40, местами -26…-31, а днем -23…-28. В южный районах ночью и днем температура будет держаться на отметках -14…-19 градусов. Ночью температура опуститься при прояснении до -26.