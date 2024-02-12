В одном из городов Коми появился ненужный светофор

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Заполярье коммунальщики уберут лишний светофор. Управление городского хозяйства и благоустройства мэрии Воркуты сообщило, что в городе отключат один из светофоров.

С 26 февраля 2024 года на перекрестке улиц Московская и Парковая будет выключен и демонтирован светофор. После этого перекресток будет переведен в разряд нерегулируемых.