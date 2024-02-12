В одном из городов Коми появился ненужный светофор
- 22:00 12 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Заполярье коммунальщики уберут лишний светофор.
Управление городского хозяйства и благоустройства мэрии Воркуты сообщило, что в городе отключат один из светофоров.
С 26 февраля 2024 года на перекрестке улиц Московская и Парковая будет выключен и демонтирован светофор. После этого перекресток будет переведен в разряд нерегулируемых.
Коммунальщики попросили жителей и гостей Заполярья осуществлять проезд и переход в этом месте согласно установленным дорожным знакам с повышенной осторожностью, а также соблюдать скоростной режим.