Сыктывкарская семья с двумя детьми осталась без квартиры после пожара
- 20:30 12 февраля
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- Олег Помидоров
Стопкадр из видео
Сейчас два ребенка-школьника и их мама с бабушкой госпитализированы после отравления угарным газом.
Напомним, 11 февраля в пятиэтажном доме на улице Юхнина произошел пожар. В результате возгорания одна из квартир площадью около 50 квадратных метров полностью сгорела. Ночью того же дня, силами ТСЖ был произведен монтаж окон досками для сохранения теплового контура помещений.
Проживающие в этой квартире два ребенка, их мама и бабушка сейчас находятся в больнице. После этого им будет предложен маневренный фонд. Также, сейчас рассматривается вариант временного определения несовершеннолетних в социально-реабилитационный центр, где созданы все необходимые условия для проживания и занятий.