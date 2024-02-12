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Сыктывкарская семья с двумя детьми осталась без квартиры после пожара

Сыктывкарская семья с двумя детьми осталась без квартиры после пожараСтопкадр из видео

Сейчас два ребенка-школьника и их мама с бабушкой госпитализированы после отравления угарным газом.

Напомним, 11 февраля в пятиэтажном доме на улице Юхнина произошел пожар. В результате возгорания одна из квартир площадью около 50 квадратных метров полностью сгорела. Ночью того же дня, силами ТСЖ был произведен монтаж окон досками для сохранения теплового контура помещений.

Проживающие в этой квартире два ребенка, их мама и бабушка сейчас находятся в больнице. После этого им будет предложен маневренный фонд. Также, сейчас рассматривается вариант временного определения несовершеннолетних в социально-реабилитационный центр, где созданы все необходимые условия для проживания и занятий.

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