Житель Коми, который срезал зеленые волосы со скальпом у подростка, отправился в колонию

В Московской области огласили приговор в отношении 29-летнего жителя Калужской области и в отношении 24-летнего жителя Коми, которые в прошлом году в Электростали срезали зеленые волосы со скальпом у подростка.

Напомним, 9 июля 2023 года на всю страну прогрела история о конфликте нескольких молодых человек в Электростали. Подсудимые, 29-летний Зафар Разоков из Калужской области и 24-летний Илья Тайгуншоев из Коми распивали алкоголь возле бассейна в городе Электросталь, что в Московской области. Так они встретили двух незнакомцев, и с одним из них спровоцировали конфликт из-за волос окрашенных в зеленый цвет.