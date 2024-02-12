Житель Коми, который срезал зеленые волосы со скальпом у подростка, отправился в колонию
- 19:30 12 февраля
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- Олег Помидоров
В Московской области огласили приговор в отношении 29-летнего жителя Калужской области и в отношении 24-летнего жителя Коми, которые в прошлом году в Электростали срезали зеленые волосы со скальпом у подростка.
Напомним, 9 июля 2023 года на всю страну прогрела история о конфликте нескольких молодых человек в Электростали. Подсудимые, 29-летний Зафар Разоков из Калужской области и 24-летний Илья Тайгуншоев из Коми распивали алкоголь возле бассейна в городе Электросталь, что в Московской области. Так они встретили двух незнакомцев, и с одним из них спровоцировали конфликт из-за волос окрашенных в зеленый цвет.
В ходе угроз, один из злоумышленников достал нож и срезал волосы с головы юноши. Другой фигурант уголовного дела в этот момент держал молодого человека. 16-летний друг пострадавшего, испугавшись за свою жизнь, сбежал с места преступления. В результате действий злоумышленников, у молодого человека были телесные повреждения в виде ран на голове в лобно-теменной и затылочной зонах.
Суд признал мужчин виновными в причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц с применением оружия, а также в хулиганстве, которое было совершенно с применением насилия и угрозами к гражданину.
Обоих лишили свободы на срок 3,6 года в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму в 750 тысяч рублей.