В Ухте 43 человека переселили из аварийных домов в пригодные для жилья помещения
- 17:57 12 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы главы Коми
В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда" ведется строительство новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья. В частности, в 2023 году Ухта завершила этап расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщают в пресс-службе главы Коми.
Завершение этого этапа было знаменательным событием для муниципалитета, поскольку из 15 квартир, признанных аварийными, было переселено 43 человека.
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано строительство новых домов для переселения граждан из аварийного жилья. Строительство домов осуществляется за счет федерального, регионального и местного бюджетов.