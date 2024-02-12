В Ухте 43 человека переселили из аварийных домов в пригодные для жилья помещения

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда" ведется строительство новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья. В частности, в 2023 году Ухта завершила этап расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщают в пресс-службе главы Коми.

Завершение этого этапа было знаменательным событием для муниципалитета, поскольку из 15 квартир, признанных аварийными, было переселено 43 человека.