Стали известны акции и мероприятия в рамках Года семьи в Коми

В Коми утвержден комплексный план важнейших мероприятий по проведению Года семьи в республике. План разработан в целях укрепления семейных ценностей, повышения престижа и роли семьи в обществе, а также оказания поддержки семьям с детьми и создания благоприятных условий для их гармоничного развития.

План включает в себя ряд мероприятий, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей, профилактику семейного и бытового насилия, улучшение жилищных условий семей с детьми, развитие семейного досуга и спорта, формирование ответственного родительства и т.д.