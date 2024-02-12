Стали известны акции и мероприятия в рамках Года семьи в Коми
- 17:47 12 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми утвержден комплексный план важнейших мероприятий по проведению Года семьи в республике. План разработан в целях укрепления семейных ценностей, повышения престижа и роли семьи в обществе, а также оказания поддержки семьям с детьми и создания благоприятных условий для их гармоничного развития.
План включает в себя ряд мероприятий, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей, профилактику семейного и бытового насилия, улучшение жилищных условий семей с детьми, развитие семейного досуга и спорта, формирование ответственного родительства и т.д.
Особое внимание уделено мероприятиям по социальной поддержке многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках Года семьи планируется проведение различных конкурсов, фестивалей, круглых столов и конференций, посвященных вопросам семьи и семейных ценностей.
Кроме того, в республике будет реализован ряд проектов, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи и повышение престижа семейного образа жизни. Одним из важнейших мероприятий Года семьи станет открытие Аллеи семьи, которая будет создана в центральном парке города Сыктывкара. Аллея станет символом единства и сплоченности семей, а также площадкой для проведения семейных праздников и мероприятий.
В Год семьи в Коми также планируется провести ряд образовательных и просветительских мероприятий, направленных на укрепление института семьи и повышение родительской компетентности. Также будут организованы консультации и семинары для родителей, семейных пар и специалистов, работающих с семьями.