Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: гости будут любоваться до холодов

Дачникам рассказали о том, как добиться яркого цветения клумбы на протяжении всего лета. Один из рекомендуемых вариантов – это посадка газании. Это растение цветет с июня до первых заморозков и имеет крупные полосатые ромашковидные цветки различных цветов, таких как красный, желтый, белый и оранжевый. Листья газании зеленые, узкие и длинные.

Чтобы газания развивалась хорошо и цвела обильно, ей требуется много света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Рекомендуется сажать газанию весной или осенью на солнечном месте, предварительно подготовив почву с помощью компоста или перегноя.