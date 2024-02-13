Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: гости будут любоваться до холодов
- 07:15 13 февраля
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- Служба новостей
Дачникам рассказали о том, как добиться яркого цветения клумбы на протяжении всего лета. Один из рекомендуемых вариантов – это посадка газании. Это растение цветет с июня до первых заморозков и имеет крупные полосатые ромашковидные цветки различных цветов, таких как красный, желтый, белый и оранжевый. Листья газании зеленые, узкие и длинные.
Чтобы газания развивалась хорошо и цвела обильно, ей требуется много света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Рекомендуется сажать газанию весной или осенью на солнечном месте, предварительно подготовив почву с помощью компоста или перегноя.
Для обеспечения хорошего роста и цветения газании рекомендуется удобрять ее раз в месяц специальными добавками для цветущих растений. Также важно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новый рост.
Газания может образовывать компактные кусты, и существует множество красивых сортов с различными цветами и формами, таких как Gazania Nivea, Daybreak, Gazania Pinnata, Shansonette, EasyGrow, Red Hybrid и Sonnenschein.
Предоставленные рекомендации органического удобрения для роз также были представлены на сайте ngnovoros.ru.