В Сыктывкаре восстановят объект культурного наследия - сгоревшую школу №13

Управление государственной экспертизы Республики Коми выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реставрации деревянного двухэтажного здания школы №13 в Сыктывкаре. Школа № 13 по улице Савина в Сыктывкаре является памятником истории и культуры и включена в реестр объектов культурного наследия народов России. Деревянное двухэтажное здание площадью 1162 квадратных метра было построено в период с 1924 по 1928 год по проекту первого профессионального архитектора Республики Коми Александра Холопова.

Школа была построена на средства местных жителей и в течение многих лет была одним из важнейших образовательных учреждений города. Памятник деревянного зодчества пережил два пожара: первый случился в 2005 году, второй - в 2018-м.

В результате историческое здание было практически утрачено. С учетом его руинированного состояния был подготовлен проект реставрации, который предусматривает воссоздание объекта культурного наследия. Проектом реставрации предусмотрено восстановление исторического облика здания, включая его архитектурные особенности, элементы декора и внутреннюю планировку.