Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: назван полный список льготников
- 16:00 12 февраля
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- Служба новостей
Правительство предоставило пенсионерам возможность отправиться на санаторно-курортное лечение в целях профилактики основных заболеваний, особенно для тех, кто страдает от туберкулеза или других заболеваний. Лечение также доступно пенсионерам с определенными заболеваниями из списка полного перечня. Бесплатная поездка в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно также предоставляется пенсионерам. Эти услуги включаются в пакет социальных услуг.
Обычно продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, но пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.
Если пенсионеры не хотят получать определенные социальные услуги или весь пакет, они могут запросить их замену денежными выплатами. Для этого необходимо подать заявление в территориальный социальный фонд до 1 октября текущего года. В таком случае государство начнет выплачивать деньги вместо предоставления лекарств или лечения с 1 января следующего года. Если пенсионеры решат снова получать услуги, им потребуется обратиться в социальный фонд с заявлением.
Для получения лекарств необходимо получить рецепт у врача, а для подачи заявления на санаторно-курортное лечение нужна справка формы № 070/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. После получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо получить санаторно-курортную карту за два месяца до начала ее действия.
Вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение пенсионеры получают специальные талоны, которые можно использовать для приобретения билетов на поезд или другой вид транспорта к месту лечения, сообщает ngnovoros.ru.