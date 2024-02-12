Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: назван полный список льготников

Правительство предоставило пенсионерам возможность отправиться на санаторно-курортное лечение в целях профилактики основных заболеваний, особенно для тех, кто страдает от туберкулеза или других заболеваний. Лечение также доступно пенсионерам с определенными заболеваниями из списка полного перечня. Бесплатная поездка в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно также предоставляется пенсионерам. Эти услуги включаются в пакет социальных услуг.

Обычно продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, но пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.