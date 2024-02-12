Поцелованы богом: названы самые счастливые детские имена этого года, их ждет белая полоса в жизни

Каждый год родители выбирают имена для своих детей по разным причинам. Иногда выбор основан на созвучии с фамилией и отчеством, иногда детей называют в честь родственников, а некоторые ищут вдохновение в интернете. В одной статье на сайте "marieclaire" астрологи предлагают имена, которые, по их мнению, принесут счастье детям, родившимся в год Дракона.

Год Дракона считается особенным в китайской культуре, и дети, рожденные в этот год, считаются сильными, ответственными и энергичными. Хотя они могут быть немного эгоцентричными в юности, с возрастом они осознают свои ценности и развиваются. Энергия Дракона оказывает сильное влияние на самочувствие и характер людей, рожденных в этот год.