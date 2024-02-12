Поцелованы богом: названы самые счастливые детские имена этого года, их ждет белая полоса в жизни
- 21:20 12 февраля
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- Служба новостей
Каждый год родители выбирают имена для своих детей по разным причинам. Иногда выбор основан на созвучии с фамилией и отчеством, иногда детей называют в честь родственников, а некоторые ищут вдохновение в интернете. В одной статье на сайте "marieclaire" астрологи предлагают имена, которые, по их мнению, принесут счастье детям, родившимся в год Дракона.
Год Дракона считается особенным в китайской культуре, и дети, рожденные в этот год, считаются сильными, ответственными и энергичными. Хотя они могут быть немного эгоцентричными в юности, с возрастом они осознают свои ценности и развиваются. Энергия Дракона оказывает сильное влияние на самочувствие и характер людей, рожденных в этот год.
Астрологи рекомендуют выбирать имена с "огненным" или "солнечным" значением для детей, рожденных в год Дракона. Некоторые примеры женских имен: Агния, Аврора, Алена, Зара, Илона. А среди мужских имен: Айдан, Кай, Локи, Серафим, Тайсон, Феникс.
Также можно выбирать имена с королевским или властным значением. Некоторые примеры женских имен: Алиса, Стефания, Виктория, Владислава, Василиса, Глория. А среди мужских имен: Валдай, Василий, Владимир, Владислав, Евдоким, Кирилл.
Имена со значениями "первый", "золотой" или "красный" также могут быть подходящими. Некоторые примеры женских имен: Злата, Динара, Роза, Ева, Лилит. А среди мужских имен: Арнольд, Адам, Аврелий, Златослав, Златан.