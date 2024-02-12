В Коми выявили локальный очаг кори: родители непривитых детей - члены религиозного сообщества
- 15:30 12 февраля
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- Елизавета Петрова
Выявлен локальный очаг кори. Сейчас на контроле ведомства более 10 случаев заболевания у непривитых детей в возрасте до 15 лет, родители которых являются членами религиозного сообщества. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Коми.
Предполагается, что инфекция была завезена одним из паломников из Ставропольского края. Причиной заболевания стало отсутствие прививок против кори у заболевших. Управлением Роспотребнадзора по Коми незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия.
Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, а круг контактных лиц, включая членов семей, жителей домов по подъезду, контактных по местам учебы и работы заболевших, определен и взят под медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента последнего контакта. Контактные лица изолированы по месту жительства.
В первые 72 часа после выявления очага кори была проведена иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц по месту проживания, местам обучения и работы. Также управлением были приняты меры по отстранению непривитых лиц среди работников и учащихся образовательных учреждений.
Отметим, что в начале февраля в Сыктывдинском районе удалось предотвратить «проникновение» кори, а в сыктывкарской школе №21 был введен карантин из-за двух заболевших учеников.
Вакцинация против кори является наиболее эффективным способом профилактики заболевания. В России прививки против кори входят в национальный календарь профилактических прививок и проводятся детям в возрасте 1 года, 6 лет и 16 лет. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
Прививка против кори не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости компонентов вакцины, о которой должен сообщить врач. Вакцинация против кори очень важна, особенно для детей, поскольку это заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, энцефалит и даже смерть.