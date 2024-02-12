В Коми выявили локальный очаг кори: родители непривитых детей - члены религиозного сообщества

Выявлен локальный очаг кори. Сейчас на контроле ведомства более 10 случаев заболевания у непривитых детей в возрасте до 15 лет, родители которых являются членами религиозного сообщества. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Коми.

Предполагается, что инфекция была завезена одним из паломников из Ставропольского края. Причиной заболевания стало отсутствие прививок против кори у заболевших. Управлением Роспотребнадзора по Коми незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия.