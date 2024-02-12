Фокус у жителя Инты не удался: мужчина пытался продать арестованный автомобиль 

В Отделении судебных приставов по городу Инта завершилось исполнительное производство, в рамках которого с недобросовестного продавца автомобиля Ford Focus было взыскано 365 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Коми.

Эти деньги покупатель передал продавцу в обмен на иномарку. Однако после заключения договора купли-продажи при попытке регистрации автомобиля в ГИБДД выяснилось, что на автомобиль наложен арест в рамках исполнительного производства.