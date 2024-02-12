Фокус у жителя Инты не удался: мужчина пытался продать арестованный автомобиль
- 15:21 12 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Отделении судебных приставов по городу Инта завершилось исполнительное производство, в рамках которого с недобросовестного продавца автомобиля Ford Focus было взыскано 365 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Коми.
Эти деньги покупатель передал продавцу в обмен на иномарку. Однако после заключения договора купли-продажи при попытке регистрации автомобиля в ГИБДД выяснилось, что на автомобиль наложен арест в рамках исполнительного производства.
Судебные приставы незамедлительно изъяли арестованное имущество и реализовали его в счет погашения долга. Кроме того, в отношении продавца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконные действия в отношении арестованного имущества.
Потерпевший, оставшийся без автомобиля и без денег, обратился в суд с целью защиты своих прав. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, встал на сторону покупателя автомобиля. Для взыскания денежных средств, уплаченных за иномарку, судебный пристав прибег к комплексу принудительных мер воздействия.
Были запрещены регистрационные действия с автомобилем ВАЗ 21093 и недвижимым имуществом, принадлежащими должнику. Также аресту подверглись денежные средства, находящиеся на счетах должника. В результате основным источником для погашения долга стала заработная плата должника, которую взыскивали в принудительном порядке.