Приметы с 12 по 18 февраля: нельзя стирать белье и входить из дома, день неудачных поездок
- 18:10 12 февраля
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- Служба новостей
В феврале существуют различные погодные приметы и поверья, которые связываются с определенными днями. Вот некоторые из них:
12 февраля: В этот день не рекомендуется заниматься стиркой, прядением пряжи или вязанием, так как считается, что это может привлечь негативные события. Однако, планирование и разработка новых идей в этот день считаются благоприятными. Традиционно, чтобы предотвратить ссоры и разногласия в семье в следующем году, старую обувь ставят за дверь. Также рекомендуется избегать ревности и гнева, чтобы не привлечь неприятности. Если произошла ссора, то рекомендуется помириться к Васильеву дню, чтобы избежать вражды в течение года.
13 февраля: Вечером 13 февраля считается неблагоприятным временем для выхода из дома. Говорят, что люди, родившиеся в этот день, будут искусными ремесленниками и ценителями рукоделия.
14 февраля: По поверьям, погода в Трифонов день (14 февраля) предсказывает характер всей весны. Теплая погода в этот день обещает теплую весну и следующие 30 дней.
15 февраля: Если в этот день выпадает снег, то считается, что весна будет холодной и дождливой, а лето наступит поздно. Облачная погода предвещает похолодание. Много звезд на Сретенье (15 февраля) говорит о том, что весна наступит поздно. Большие сосульки на крыше считаются предвестниками богатого урожая.
16 февраля: Раннее начало хозяйственных работ в этот день считается полезным для легкого перехода к весне. Однако ношение черного или брать деньги в долг не рекомендуется, так как считается, что это может привлечь мелкие неприятности. Много снега в этот день предсказывает дождливое лето.
17 февраля: В этот день не стоит планировать дальние поездки, так как они могут быть неудачными. Также не рекомендуется стричься, обрезать ногти или мыться.
18 февраля: Теплая погода на день святой Агафии (18 февраля) считается сигналом о завершении морозов. Если на улице морозно, то лето будет сухим и теплым. Отсутствие снега предвещает засуху летом, а сильные морозы — жаркое лето.
Эти поверья являются частью традиций и культуры, особенно в сельской местности. Некоторые люди до сих пор придерживаются этих верований и руководствуются ими в своих повседневных действиях.