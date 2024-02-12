Приметы с 12 по 18 февраля: нельзя стирать белье и входить из дома, день неудачных поездок

В феврале существуют различные погодные приметы и поверья, которые связываются с определенными днями. Вот некоторые из них:

12 февраля: В этот день не рекомендуется заниматься стиркой, прядением пряжи или вязанием, так как считается, что это может привлечь негативные события. Однако, планирование и разработка новых идей в этот день считаются благоприятными. Традиционно, чтобы предотвратить ссоры и разногласия в семье в следующем году, старую обувь ставят за дверь. Также рекомендуется избегать ревности и гнева, чтобы не привлечь неприятности. Если произошла ссора, то рекомендуется помириться к Васильеву дню, чтобы избежать вражды в течение года.