Росконтроль назвал сливочное масло, где больше всего пальмового масла

Росконтроль провел широкомасштабные проверки по качеству сливочного масла. Результаты исследования показали, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, такие как пальмовое масло. В связи с этим, эксперты решили отправить для анализа сливочное масло, которое продается по низкой цене, чтобы опровергнуть распространенный стереотип о его низком качестве.

Результаты проверки показали, что дешевое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Однако из 31 проверенной марки только четыре прошли испытания полностью и получили положительные рекомендации от экспертов: масло «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. Покупателям рекомендуется выбирать именно эти бренды без опасений.