Во время выборов президента в ряде школ Коми отменят занятия
- 14:30 12 февраля
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- Служба новостей
Выборы президента в Коми пройдут с 15 по 17 марта и охватят три дня. Большинство избирательных участков будет располагаться в зданиях школ. В связи с этим, в день голосования в школах не будут проводиться уроки.
Председатель избирательной комиссии Коми, Дмитрий Митюшев, на пресс-конференции 12 февраля сообщил подробности о подготовке к выборам. Планируется, что в пятницу, 15 марта, занятий в школах не будет.
Предварительно, в четверг, 14 марта, завершатся все учебные мероприятия в школах. Затем будут проведены проверки помещений с точки зрения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. Лишние помещения будут опечатаны, а здания школ будут охраняться круглосуточно. К 14 марта все помещения, включая кинологическую проверку, будут готовы принять избирателей для голосования. Вход на участки будет контролироваться стационарными и ручными металлодетекторами. Это необходимо для предотвращения возможных актов терроризма. После проверки помещений и обеспечения безопасности можно будет утверждать, что никаких взрывных устройств там нет.
Всего в Коми будет открыто 584 постоянных избирательных участка. Кроме того, еще 17 временных участков будет создано в следственных изоляторах, больницах и домах престарелых.