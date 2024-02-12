Во время выборов президента в ряде школ Коми отменят занятия

Выборы президента в Коми пройдут с 15 по 17 марта и охватят три дня. Большинство избирательных участков будет располагаться в зданиях школ. В связи с этим, в день голосования в школах не будут проводиться уроки.

Председатель избирательной комиссии Коми, Дмитрий Митюшев, на пресс-конференции 12 февраля сообщил подробности о подготовке к выборам. Планируется, что в пятницу, 15 марта, занятий в школах не будет.