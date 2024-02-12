Жестко бьют по психике: пять фраз, строго запрещенных для родителей
- 14:10 12 февраля
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- Служба новостей
Дети очень восприимчивы к информации, которую получают от взрослых, и они полностью доверяют им. Поэтому то, что им говорят значимые взрослые, становится их представлением о себе и их способностях. Вся информация, которую дети слышат о мире, о людях и о себе, влияет на их самооценку, отношения с окружающими и их будущее.
В статье приведены несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми. Например, фраза "Вот дочь (сын) моей подруги ведет себя хорошо…!" может вызвать у ребенка чувство конкуренции и неуверенности, а не способствовать улучшению его самооценки. Запретительные фразы вроде "Прекрати плакать/злиться/переживать по этому поводу" могут привести к подавлению эмоций и негативному влиянию на психическое состояние ребенка, пишет sevastopolmedia.ru.
Также следует избегать фраз типа "Ничего толкового из тебя не выйдет, в кого ты такой?" Эта фраза может вызвать у ребенка ощущение неудачности и нежелательности. Она может нанести вред самооценке ребенка и его чувству любви и принятия.
Фраза "Мы для тебя столько всего сделали, а ты не благодарный(ая)" также не рекомендуется. Родители должны помогать и заботиться о своих детях из любви, а не ожидая благодарности в будущем. Эта фраза больше похожа на манипуляцию и может вызвать у ребенка чувство вины.
В общении с детьми важно использовать подходящие и поддерживающие фразы, которые помогут развивать их самооценку, эмоциональное благополучие и здоровые отношения.