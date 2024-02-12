Жестко бьют по психике: пять фраз, строго запрещенных для родителей

Дети очень восприимчивы к информации, которую получают от взрослых, и они полностью доверяют им. Поэтому то, что им говорят значимые взрослые, становится их представлением о себе и их способностях. Вся информация, которую дети слышат о мире, о людях и о себе, влияет на их самооценку, отношения с окружающими и их будущее.

В статье приведены несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми. Например, фраза "Вот дочь (сын) моей подруги ведет себя хорошо…!" может вызвать у ребенка чувство конкуренции и неуверенности, а не способствовать улучшению его самооценки. Запретительные фразы вроде "Прекрати плакать/злиться/переживать по этому поводу" могут привести к подавлению эмоций и негативному влиянию на психическое состояние ребенка, пишет sevastopolmedia.ru.