Указ подписан: эту выплату 17 000 рублей получат все до единого пенсионера в феврале

Согласно информации пенсионного эксперта Сергея Власова, многим пенсионерам начнут перечислять индивидуальную денежную выплату уже в начале февраля. Размер этой выплаты составит около 17 тысяч рублей, что является увеличением по сравнению с предыдущим годом. Пожилые люди будут получать такую выплату раз в год.

Эта выплата предназначена для пенсионеров, которые имеют звание почетного донора. Люди с этим статусом имеют право на разовую ежегодную денежную выплату, размер которой ежегодно индексируется. В этом году размер составляет 17 324 рубля. Это пособие не облагается налогами и обычно перечисляется гражданам автоматически, без необходимости подавать заявление.