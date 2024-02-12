Указ подписан: эту выплату 17 000 рублей получат все до единого пенсионера в феврале
- 13:30 12 февраля
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- Служба новостей
Согласно информации пенсионного эксперта Сергея Власова, многим пенсионерам начнут перечислять индивидуальную денежную выплату уже в начале февраля. Размер этой выплаты составит около 17 тысяч рублей, что является увеличением по сравнению с предыдущим годом. Пожилые люди будут получать такую выплату раз в год.
Эта выплата предназначена для пенсионеров, которые имеют звание почетного донора. Люди с этим статусом имеют право на разовую ежегодную денежную выплату, размер которой ежегодно индексируется. В этом году размер составляет 17 324 рубля. Это пособие не облагается налогами и обычно перечисляется гражданам автоматически, без необходимости подавать заявление.
Те, кто уже обладает статусом почетного донора и имеет соответствующее удостоверение, начнут получать выплату с 25 января на свои банковские карты. В целом, процесс перечисления должен быть завершен до апреля. Те, кто только получил статус, должны обратиться в местное учреждение социальной защиты и представить заявление.
Статус почетного донора присуждается только тем, кто безвозмездно сдавал кровь, то есть не получал за это вознаграждения от соответствующих учреждений. Чтобы получить этот статус, необходимо сдать кровь не менее 40 раз, а если речь идет о компонентах крови, таких как плазма, то нужно подтвердить 60 донаций, пишет ngnovoros.ru.