Половину дороги к Верхнему Чову закроют на восемь месяцев
- 12:17 12 февраля
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- Елизавета Петрова
Из-за реконструкции путепровода закроют половину дороги к Верхнему Чову. Об этом сообщает БНК.
Путепровод находится в аварийном состоянии, и в течение 2024-2025 годов его будут реконструировать. На ближайшие восемь месяцев половину проезжей части закроют для автомобилистов.
Движение по половине проезжей части будет ограничено на протяжении восьми месяцев, с 19 февраля по 30 сентября 2024 года.
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути крайне необходима, поскольку сооружение находится в критическом состоянии и требует срочного ремонта. Проект реконструкции был подготовлен при поддержке компании «Лузалес» в рамках социального партнерства. Общая стоимость работ превысит 400 миллионов рублей, которые выделены городу из средств инвестиционного бюджетного кредита.
Объект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципалитета. Во время работ заменять старый мост новым не планируется из-за значительной протяженности объездного пути и важности путепровода как одной из ключевых транспортных артерий столицы Коми. Реконструкция займет два года и завершится в 2025 году.