Половину дороги к Верхнему Чову закроют на восемь месяцев

Фото читательницы Анны Булдаковой

Из-за реконструкции путепровода закроют половину дороги к Верхнему Чову. Об этом сообщает БНК. Путепровод находится в аварийном состоянии, и в течение 2024-2025 годов его будут реконструировать. На ближайшие восемь месяцев половину проезжей части закроют для автомобилистов.

Движение по половине проезжей части будет ограничено на протяжении восьми месяцев, с 19 февраля по 30 сентября 2024 года.

Реконструкция путепровода через железнодорожные пути крайне необходима, поскольку сооружение находится в критическом состоянии и требует срочного ремонта. Проект реконструкции был подготовлен при поддержке компании «Лузалес» в рамках социального партнерства. Общая стоимость работ превысит 400 миллионов рублей, которые выделены городу из средств инвестиционного бюджетного кредита.