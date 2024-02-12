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Эти аксессуары указывают на низкий интеллект человека

Эти аксессуары указывают на низкий интеллект человекаФото из архива "Про Города"

Существует мнение, что уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью специальных тестов на сообразительность, но и по его украшениям. Согласно этой теории, люди, надевающие крупные аксессуары, считаются менее умными или глупыми. Такие аксессуары могут включать огромные броши, запонки, сумки, бусы, браслеты, кольца и даже пирсинг, пишет progorod76.ru.

По мнению некоторых экспертов, люди, носившие крупные украшения, могут пытаться компенсировать свои недостатки в знаниях и образе. Они считают, что эти аксессуары помогут им выглядеть более важными или успешными. В то же время, считается, что чем меньше аксессуары по размеру, тем более развит интеллект и эрудиция человека.

Однако стоит отметить, что эта теория не является научно обоснованной и не имеет достаточных доказательств. Оценка уровня интеллекта человека на основе его украшений является субъективной и неподтвержденной методикой. Интеллект человека является комплексным понятием, и его оценка требует более объективных и проверенных методов, таких как специальные тесты и анализ когнитивных способностей.

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