Аферисты похитили у жителя Прилузского района деньги с помощью функции "демонстрация экрана"

33-летний житель Прилузского района стал жертвой мошенников и потерял 9 400 рублей. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Мужчина получил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником портала по поиску работы и предложил ему онлайн-заработок. Для того, чтобы пройти обучение, заявителю необходимо было созвониться по видеосвязи и включить "демонстрацию экрана".