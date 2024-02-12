Аферисты похитили у жителя Прилузского района деньги с помощью функции "демонстрация экрана"
- 11:45 12 февраля
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- Елизавета Петрова
33-летний житель Прилузского района стал жертвой мошенников и потерял 9 400 рублей. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Мужчина получил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником портала по поиску работы и предложил ему онлайн-заработок. Для того, чтобы пройти обучение, заявителю необходимо было созвониться по видеосвязи и включить "демонстрацию экрана".
Мошенники прислали мужчине код на телефон, якобы для регистрации на их обучающей платформе, а на своем экране они видели поступившие цифры. После этого со счета заявителя были списаны 9 400 рублей.
Пострадавший обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
По словам представителей МВД по РК, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть людей и завладеть их деньгами. В целях профилактики мошенничества рекомендуется не сообщать посторонним лицам персональные данные, коды из SMS-сообщений, а также не переходить по подозрительным ссылкам.